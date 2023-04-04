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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادات صحية يمكنك اتباعها لتقليل اضطرابات النوم في رمضان.. تعرف عليها

النوم
النوم

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مجموعة من العادات الصحية التي قد تحمي الفرد من اضطرابات النوم في شهر رمضان .

 

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 وأوضح التقرير ـن النعاس  وضعف التركيز وانخفاض الأداء الوظيفي أعراض شائعة في نهار  رمضان وسببها اضطرابات النوم .

 

 وأوضح التقرير أنه هناك مجموعة من النصائح لتقليل اضطرابات النوم في رمضان ومنها القيلولة قبل الفطار بشرط ألا تتعدى الـ 30 دقيقة، ثم النوم لمدة 4 ساعات بعد العشاء والاستيقاظ على السحور ثم النوم بعد السحور لمدة ساعتين قبل الاستيقاظ والذهاب للعمل .

 

 وتابع التقرير  أن النشاط البدني وممارسة الرياضة في نهاررمضان يمكن أن يساعد على النوم بسهولة في الليل، وأفضل وقت لممارسة الرياضة في نهار رمضان قبل الفطار بساعة .

 

 واكمل التقريرأنه يجب إبعاد التليفزيون والهواتف الذكية من غرفة النوم للحصول على نوم عميق جيد .

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