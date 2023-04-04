رئيس قبرص: دولتنا تلعب دورًا مهمًا لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر

أعرب رئيس قبرص، نيكوس كريستودوليدس، عن تطلعه لزيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بدور الإدارة المصرية البارز في حل خلافات المنطقة.

وقال الرئيس كريستودوليدس، في حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية" يذاع غدًا الثلاثاء، إن مباحثاته في مصر تتضمن ملفات مهمة جدًا للعلاقات الثنائية، مشيرًا إلى مساعٍ من جانب بلاده لدعم العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والسياحة والدفاع.

وتاكيدًا على أهمية زيارته لمصر؛ صرّح الرئيس القبرصي بأن هذه الزيارة هي الثانية له للخارج بعد اليونان.

وأشار كريستودوليدس إلى الدور الذي تلعبه قبرص لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر قائلًا: «دولتنا تلعب دورًا مهمًا لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر».

وثمّن الرئيس القبرصي جهود الرئيس المصري لإعادة الدور الريادي والمحوري وما يقوم به من إصلاحات غير مسبوقة لصالح شعبه".

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