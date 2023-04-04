وزيرة الثقافة: معرض فيصل للكتاب يقام سنويا لمدة 10 أيام.. فيديو

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافه، تفاصيل افتتاح معرض الكتاب بفيصل وإمكانية معارض أخرى بأماكن مختلفة.

واضافت "نيفين الكيلاني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن معرض كتاب فيصل من الفاعليات الهامة التي ينتظرها المواطنين في هذه المنطقة لأنها مزدحمة بالسكان والخدمات الثقافية ضعيفة الي حد ما.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن معرض فيصل للكتاب يقام كل عام لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان ويكون بداخله معرض لإصدارات وزارة الثقافة، وهذا العام يشترك 30 ناشر داخل هذا المعرض.