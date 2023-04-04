معرض فيصل للكتاب.. محمد الدومي: الشخصية المصرية مرتبطة بالنيل والأرض

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشر، اليوم الاثنين، عقد ندوة بعنوان «الشخصية الوطنية وقيمة الوطن»، أدارها مروان حماد، وشارك فيها الشيخ محمد عبد العال الدومي، إمام مسجد مصطفى محمود.

في البداية أشاد الدومي، بمعرض فيصل للكتاب، مؤكدا على أنه لابد من أن نفتخر ببلدنا مصر، لما لها من مكانة كبيرة على كل المستويات، فضلا عن ذكرها في القرآن الكريم مرات عديدة.

وتحدث الدومي عن قصص الرسل بمصر، من بينها قصة سيدنا موسى، وقصة سيدنا يوسف عليهما السلام، مؤكدا على أن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم، تحدث عن مصر وأوصى بها، كما أنه تزوج من ماريا القبطية بمصر، والذى لم يتزوج من خارج شبه الجزيرة العربية غيرها، واستفاض في قيمة مصر حينما قال أن الاسلام قد انتقل إلى أوروبا من مصر.

وقال إن العلماء قديما كانوا يحبون الذهاب إلى مصر، وقد أقام فيها الامام البوصيري، ومرسى أبو العباس، و سيدى بشر وسيدى جابر بالإسكندرية، أمام البحر وذلك بنية أن الهجوم على الديار دائما يأتي من البحر ، ومسؤوليتهم تجاه الناس استدعت أن يكون صفا أول بمكوثهم على البحر مباشرة



وأضاف أن ميزة المصريين، يحبون الدين بطبعهم، وطبيعة المصريين تميزهم عن باقي الشعوب، حيث عدم الميل إلى الجرائم الوحشية، لافتا إلى أن الشخصية المصرية مرتبطة بالنيل والأرض، فقد اعتاد وضع البذرة والتوكل على الله.

وفي مداخلات عدة ناقش أن التربية على الخلق وتحمل الحياة بحلوها ومرها، فلا دوام لعيش رغد ولا لعيش خشن، ونبه إلى أن المكائد تدس للأسرة بأشكال وصور عبر الفترات الزمنية التي مرت على بلادنا، وأشاد بأن عاطفة المصريين جزء من تكوينهم تجاه وطنهم.