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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إلزام الأهالي بتوقيع إقرار بـ4 تعهدات عند التقديم في المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  إلزام أولياء الأمور بتوقيع إقرار عند التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: عند التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024، سيقوم أولياء الأمور بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد في المدارس المصرية اليابانية ، و كافة اللوائح الداخلية للمدرسة ، وذلك بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الالكترونية

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه فى حال رفض أي من أولياء الأمور التوقيع على إقرار التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 ، سيتم إلغاء طلبه الخاص بـ التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 ، والانتقال إلى الاسم التالى

تفاصيل إقرار التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إقرار التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 ، سوف يشمل ما يلى:

  • موافقة ولي الأمر على تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام
  • موافقة ولي الأمر على قائمة اللوائح الداخلية للمدرسة شاملة الكود الأخلاقى والكود السلوكى وكود الزى المدرسى وكود المظهر العام للطلاب وذلك حفاظاً على منظومة العمل بالمدارس وفلسفة أنشطة التوكاتسو.
  • موافقة ولي الأمر على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.
  • موافقة ولي الأمر على سداد مقدم المصروفات والمصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه عند القبول في المدارس المصرية اليابانية ، فى حالة مخالفة ولي الأمر لضوابط سداد مقدم المصروفات والمصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك ، سيتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسمياً .

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