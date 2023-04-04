تونس تعلن العودة إلي طباعة الكتب المدرسية محليا

بعد طباعتها في تركيا العام الماضي..

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن طباعة الكتب المدرسية ستعود إلى تونس بعد أن تمّت طباعتها العام الماضي في تركيا، بمقتضى طلب عروض رسى على المهنيين التونسيين.

وكان موضوع طباعة الكتاب المدرسي العام الماضي قد أثار جدلا كبيرا بين غرفة صانعي الكتاب المدرسي ووزارة التربية بشأن التكلفة.

وبدوره؛ قال سمير قرابة رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي إنّ العرض رسى على المهنيين التونسيين بكلفة 30 مليون دينار، مما سيوفّر فارقا بـ 12 مليون دينار للدولة مقارنة بتكلفة العام الماضي.

كما اعتبر قرابة أنّ ما صرّح به وزير التربية السابق فتحي السلاوتي بشأن ارتفاع السعر المقترح من قبل المهنيين التونسيين مقارنة بالعرض التركي، مجانب للصواب، مؤكّدا أنّ المركز الوطني البيداغوجي غالط وزير التربية في هذا الخصوص.

ولفت إلى تقدّم الغرفة بقضيّتين في علاقة بالموضوع.

ويُشار إلى أنّ وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري استقبل أمس الاثنين 3 ابريل 2023، رئيس غرفة صانعي الكتاب المدرسي بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة و المكلف بتسيير المركز الوطني البيداغوجي.

وتناول اللقاء ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لإنجاح استحقاق العودة المدرسية في إطار شراكة وتعاون بين الجميع على أسس تأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الإقتصادية، ومعاضدة كل المجهودات لتأمين عودة مدرسية جيدة في مناخ من الانسجام والثقة المتبادلة بين جميع المتدخلين في صناعة وتوزيع الكتاب المدرسي، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية.