دكان الفرحة يوفر 15 ألف قطعة ملابس العيد للأسر الأكثر احتياجا بدمياط

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة " دكان الفرحة " بمحافظة دمياط، ضمن عدة محافظات بالمرحلة الأولى ، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ، حيث تم خلالها توفير ١٥ ألف قطعة ملابس للعيد لعدد ١٥٠٠ أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة دمياط، هذا إلى جانب ٩٠٠٠ لعبة للأطفال .

هذا، وأنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بإطلاق إشارة البدء لمعرض دكان الفرحة الذى تم تنظيمه بمدينة دمياط ، تمهيدًا لتوزيع قطع الملابس على الأسر .

فيما أشادت " المحافظ " بجهود صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية ، من خلال إطلاق مبادرات لتوفير السلع الغذائية والأساسية وكافة الاحتياجات خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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