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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دكان الفرحة يوفر 15 ألف قطعة ملابس العيد للأسر الأكثر احتياجا بدمياط

دكان الفرحه
دكان الفرحه

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة " دكان الفرحة " بمحافظة دمياط، ضمن عدة محافظات بالمرحلة الأولى ، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ، حيث تم خلالها توفير ١٥ ألف قطعة ملابس للعيد لعدد ١٥٠٠ أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة دمياط،  هذا إلى جانب ٩٠٠٠ لعبة للأطفال .

هذا، وأنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بإطلاق إشارة البدء لمعرض دكان الفرحة الذى تم تنظيمه بمدينة دمياط ، تمهيدًا لتوزيع قطع الملابس على الأسر  .

فيما أشادت " المحافظ " بجهود صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية ، من خلال إطلاق مبادرات لتوفير السلع الغذائية والأساسية وكافة الاحتياجات خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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