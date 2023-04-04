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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر احتفال أحمد عبد القادر بالحقنة بعد احرازه أحد الأهداف

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

رفض النجم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، الرد على سؤال، " سر الاحتفال بالحقنة بعد تحقيق الأهداف بالمباريات".

انفعل اللاعب أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، على رامز جلال بشكل جنوني، عقب اكتشافه المقلب، بعد أن كشف رامز جلال عن وجهه في نهاية حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر". 


ووقع "أحمد عبد القادر" اليوم الثلاثاء، ضحية لرامز جلال من خلال برنامج "رامز نيفر إند"، كأحد ضيوف البرنامج في شهر رمضان الكريم. 


وبعد أن كشف رامز جلال عن وجهه أمام أحمد عبد القادر، اعتدى الأخير بالضرب عليه قائلا: "هعورك والله، أنت مين يا ابني انت عشان تهزر معايا، أنت تعرفني عشان تهزر معايا". 


وحاول رامز جلال تهدئته عقب اكتشاف المقلب، بعد الألفاظ الخارجة والاعتداء عليه بالضرب.

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