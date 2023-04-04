دعاء بنتي بالتراويح كسبني 20 ألف.. سائق تاكسي يتأثر على الهواء

تسبب سائق تاكسي يدعى يوسف بـ إدخال الفرحة على سيدة مسنة، بعد توصيلها لـ مكان دون مقابل.

وكانت هذه السيدة، تنفذ مقلب بالمشاركة مع أيمن مصطفي، مذيع برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دي إم سي، وحصل السائق على ميدالية من حياة كريمة.

وتأثر سائق التاكسي على الهواء، بسبب بعض المشكلات التى يعانى منها.

وحصل السائق على 20 ألف جنيه من حياة كريمة من أجل تصليح التاكسي، وتسديد المخالفات، ومساعدة غير القادرين من المواطنين.

وتابع سائقي التاكسي:" دعاء بنتي الصغيرة صاحبة الـ 8 سنوات، أثناء صلاة التراويح، هى السبب فى الحصول على 20 ألف جنيه من حياة كريمة".