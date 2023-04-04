اجتماع مرتقب بين وزيري خارجية السعودية وإيران في الصين الخميس القادم |تفاصيل

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلاً عن مصادرها، أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، سيعقدان أول اجتماع لهما يوم الخميس القادم في بكين لتكثيف اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” قالت المصادر، إن "وزيري خارجية السعودية وايران سيلتقيان في بكين غدا الخميس".

وأوضحت المصادر أن اختيار بكين مكانا للقاء الوزيرين يرجع إلى دورها في التوصل إلى اتفاق بين هذين البلدين وتسهيل التفاعل بينهما.

وفي أوائل مارس، اتفقت السعودية وإيران، بوساطة من الصين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت قبل سبع سنوات وفتح السفارات في غضون 60 يومًا.