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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مائدة الخير بدمياط في خدمة 400 صائم يوميا منذ 8 سنوات.. تفاصيل

موائد الخير
موائد الخير

مائدة الخير.. هكذا يطلق عليها الدمايطة فهى أطول وأكبر مائدة بمحافظة دمياط تقام على مدار ٨ سنوات تقوم على إفطار مايقرب من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ فرد يوميا  خلال شهر رمضان.

 

أطول مائدة خير بدمياط

المائدة ممتدة بطول  شارع البندر بمدينه دمياط، يتردد عليها المئات من المواطنين يوميا  لتناول وجبه الإفطار وسط جو من الألفة بين المواطنين المترددين عليها والقائمين عليها  من المتطوعين. 

 

المائدة بها مطبخ الخير والذى يقدم أصنافا متعددة من الأطعمة بشكل يومى لإفطار الصائمين. 

 

المائدة ممتدة في أهم شوارع دمياط

يقول شيف المائدة، إنه يأتى فجرا يوميا لإعداد الطعام، فهو يحرص على تنوع الطعام  يوميا لتقديمه ويعمل بحب عندما يصنع الطعام  يوميا في مطبخ الخير ويقدم للمواطنين الذين اعتادوا المجيء يوميا للإفطار.

 

وأشار إلى أن الأهالى يقومون  بمساعدته  في فرش الترابيزات وتجهيز  المائدة قبب دقائق من أذان المغرب والجميع يعمل بحب.

 

المائدة تعمل منذ ٨ سنوات

وأشار إلى أن المائدة تعمل في إفطار الصائمين منذ مايقرب من ٨ سنوات وتوقفت وقت أزمة فيروس كورونا وعادت مرة أخرى.

 

وتابع أن الأطفال أيضا يحرصون منذ سنوات على المشاركة  في توزيع العصائر على الصائمين. 

 

https://fb.watch/jFnxyxcfSG/

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