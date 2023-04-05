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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|تحذير الأرصاد من طقس الساعات المقبلة وكريم فهمي يفجر مفاجأة عن هاتولي راجل

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

تحول خطير| تحذير عاجل من أحمد موسى بعد انضمام فنلندا للناتو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من انضمام دولة فنلندا لحلف شمال الأطلسي الناتو، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل الحرب الروسية الأوكرانية لا تنهي.

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ست الستات| تعرف على آخر موضة عبايات العزومات في رمضان 2023

شريف عامر يشرح تفاصيل القضية التي يواجهها ترامب
كشف الإعلامي شريف عامر تفاصيل القضية التي يواجهها ترامب رئيس أمريكا السابق، وقال :" هقول لكم المعلومات الحقيقية، التى لن تذاع فى أى مكان".

محمد صبحي: أمريكا تستخدم غازات تغير الطقس لتدمير كوريا الشمالية.. فيديو
قال الفنان محمد صبحي، إن خطة الحكومة العالمية لإبادة 7 مليارات نسمة تأتي من خلال جعل الإنسان نفسه هو من يدمر نفسه، ويدمر العالم، وهذا هو المخطط الموجودة منذ عقود عديدة. 

محمد منير: سعيد بردود الفعل على أعمالي في موسم رمضان
قال الفنان محمد منير، إنه فخور هذا العام بمشاركته فى أكثر من عمل، متابعا: "سعيد بردود الفعل التي استقبلتها عن الأعمال التي شاركت بها في الموسم الرمضاني سواء كانت من الأصدقاء أو جمهوري، كما أنني أحرص على متابعة الأعمال الرمضانية المطروحة، التي جاءت على مستوى فني مميز".

استشاري تنمية مستدامة: الدولة حصرت الأراضي ضمن خطة لإقامة مشروعات زراعية
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن جهود الدولة متواصلة لتحديث الزراعة وسلاسل التوريد لتعزيز الأمن الغذائي.


قالي أتفضل برا | كريم فهمي يروي موقفا محرجا له في بداية مشواره الفني .. فيديو
تحدث الفنان "  كريم فهمي " عن تعدد مواهبه، والمهن التى عمل بها، قائلا : " وأنا في ثانوية عامة اشتغلت مساعد مدرس أنجلش كان زي أخويا الكبير عشان أصرف على نفسي واشتغلت في مستوصفات في أرياف كثيرة واشتغلت في تنظيم الحفلات وموديل إعلانات" .

أستاذ تمويل: الوضع الاقتصادى العالمى مضطرب .. والحل فى تكاتف الدول النامية.. فيديو
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الوضع الاقتصادى مضطرب عالميا وتأثيره على معدل النمو الاقتصادي، بجانب الأزمات التى حدثت بسب عدد من البنوك الأمريكية وتأثيرها على مناخ الاستثمار.


أستاذ دراسات بيئية: المياه العذبة لا تزيد عن 1% ومناطق كثيرة ستشهد جفافا
قال عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن المياه العذبة في العالم لا تزيد عن 1%من المياه العالمية وهذا يشكل تحدي كبير في العالم.

سائق يرفض الحصول على 500 جنيه من حياة كريمة ليفوز بـ 20 ألف
قام أيمن مصطفي، مذيع برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دي إم سي، بالوقوف وسط الشارع، وأشار لـ سائق تاكسي، حتى يقوم بتنفيذ مقلب، وهو:" يطالب منه التوصيل لـ مكان بدون أموال".

كريم فهمي: لم أتقاض أجرا على فيلم هاتولي راجل.. فيديو
تحدث الفنان "  كريم فهمي  " عن موقف مؤلم تعرض له عن فيلم "هاتولي راجل"، قائلا، “اشتغلت على الفيلم ده سنتين ونصف ومضيته بنص أجري في التأليف بناء على مجاملة لأصدقاء”.

 

اخبار التوك شو محمد صبحي شريف منير أحمد موسى كريم فهمي

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