بديل مشروع تخرج لطلاب آداب إعلام حلوان للتوعية بأهمية بالهيدروجين الأخضر

نظم طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان مبادرة بديل كمشروع تخرج الدفعة تحت إشراف دكتورة هبة صالح للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر .



وأكد طلاب المشروع أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بالهيدروجين الأخضر والترويج لأهمية التحول له كوقود بديل نظيف ومستدام وصديق للبيئة لانه يتم انتاجه من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يتماشى مع أهداف خطة مصر نحو التنمية المستدامة 2030 ،كما يتفق مع الجهود العالمية لمعالجة التغيرات المناخية ومكافحة الاحتباس الحراري وحماية البيئة، لكونه يعتمد على إزالة غاز ثاني اكسيد الكربون وتقليص نسبته في الهواء .

وكذلك تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في انشاء المشاريع والتعاونات العالمية الخاصة بالإنتاج والاستثمار في الهيدروجين الاخضر والفوائد التي ستعود علي مصر من هذه المشاريع وابرزها زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة.



وأكد المشاركون فى المشروع أنه تم تدشين الحملة على مواقع التواصل الاجتماعى ،حيث تم اختيار الفكرة نظرا للتوجه العالمي للطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وايمانا منا بدورنا في توعية الجمهور لهذا المصدر النظيف من الطاقة قمنا بإطلاق حملة بديل.