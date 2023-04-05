تحطم مسيرة بولندية الصنع حاولت استهداف زابوريجيا النووية

أعلنت القوات المسلحة الروسية التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، عن تحطم مسيرة هجومية بولندية الصنع بالمنطقة المجاورة مباشرة للمحطة.

وحسب “روسيا اليوم”، قال قائد الوحدة إن “النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة المحطة بمسيرة مصنعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة”.

وأضاف أن وزن العبوة أكثر من كيلوجرامين. ويشير مكان سقوط المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم هو البنية التحتية للمحطة.

ولفت إلى أن أسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء.

وتقع محطة زابوريجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

وتقع المحطة تحت حراسة الجيش والقوات الروسية لمنع تسرب المواد النووية والمشعة، حيث تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالسعي لاستهدافها.