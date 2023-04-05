انتحل صفة شرطي.. شخص يواجه عقوبة الحبس سنتين| تفاصيل

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة شرطي وسرقة مبلغ مالى من شخص أجنبي بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجنبي بأسلوب انتحال الصفة بقصر النيل وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وقائد سيارة مستأجرة "يحمل ذات الجنسية وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة".

وبسؤال الأول أقر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام الثانى باستيقافه وإبلاغه بأنه ضابط بدولتهما وطلب منه الاطلاع على إقامته بالبلاد والاستيلاء منه على مبلغ مالى .

وبمواجهة الثانى اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزته "مزور" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".