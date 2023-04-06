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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : توزيع مشروع قانون الموازنة الجديد للدولة على اللجان النوعية المختصة

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أحال مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم توزيع مشروع قانون الموازنة الجديد للدولة الخاص بكل وزارة من الوزارات على كل لجنة لكى تعرض تقرير بها وتوصيات تتعلق بهذه الوزارة ، ثم ترفع إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، وتعقد اجتماعات مع الوزارات المختلفة لمناقشة مقترح الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إذا كانت هناك تعديلات على الموازنة العامة سيتم طرحها على الحكومة لتعديلها ، ثم تنتهى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة الجديدة للدولة.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء 11 أبريل المقبل.

وشهدت الجلسة العامة الماضية للبرلمان ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

كما شهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين على النحو التالي:

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركةالمساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين "لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -فيللبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة الحكومة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

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