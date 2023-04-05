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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يحدث؟

الكويت.. اشتباك بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء

الكويت
الكويت

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الكويتي قرارا برفض استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي من منصبه. 

 

جاء ذلك في اجتماع طارىء عقده اليوم الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء الكويتي .

 

وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ فقد ، شدد المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على استقلالية سلك القضاء حسب المادة 163 من الدستور، مجدداً التأكيد أنه يرفض بشدة أن يقوم المستشار محمد بن ناجي بتقديم استقالته من منصبه.

وأوضحت المصادر، أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى إلى استنكار واستهجان تدخل الحكومة في أعمال السلطة القضائية. 

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