الرئيس القبرصي: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل

أكد رئيس القبرص، أهمية التعاون في مجال الطاقة، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من العلاقات الاستراتيجية في مصر، منوها بأن مصر نجحت في ريادة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس القبرصي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي للجنة المشتركة بين مصر والقبرص، ونتطلع إلى عقد القمة الثلاثية القادمة مع اليونان، متابعا: ناقشت مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات الثنائية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على أهمية التقارب بين المناهج في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية والتي تعتمد على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل.

