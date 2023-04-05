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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليل ام البنات الحلقة 14.. محمد مهران يضرب زوج والدته

سهير رمزى
سهير رمزى

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث حيث حيث يقع زين “محمد مهران” فى حب ابنته ليل “سهير رمزى” ويحاول التقرب إليها. 

واجرت عبير “منة عرفة” العملية الجراحية الدقيقة بنجاح وتعود إلى منزل والدتها ليل بسلام. 

بينما يقوم عزت “محمد عبد الجواد” بالاستيلاء على شركة شقيقه راضى المسجون فى قضية تزوير “ياسر على ماهر”وذلك من خلال توكيل قام بتزويره بمساعدة محامى الشركة حتى يتمكن من ادارة الشركة كما يتفق مع المحامى على ان يقوم بتاسيس شركة مقاولات اخرى باسمه.  

وتتشاجر والدة زين “عبير منير” مع زوجها الثانى بسبب عدم رغبته فى إنتاج فيلم لها وزواجها بحقيقة الأمر أنها ممثلة فاشلة وتطلب الطلاق منه ويرى زين مشاجرة والدته ليتدخل ويقوم بضرب زوج والدته. 

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سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل أم البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

سهير رمزي الفنانة سهير رمزي حنان سليمان ياسر علي ماهر مسلسل ليل أم البنات ليل أم البنات

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