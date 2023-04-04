ليل أم البنات الحلقة 13.. منة عرفة تجرى عملية جراحية دقيقة

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تقرر ياسمين جمال مساعدة "جمال" محمد أحمد ماهر خاصة أنها تقع فى حبه واقترح عليه أن يعمل فى الشركة مع والدها عزت "محمد عبد الجواد " وعمها راضى "ياسر على ماهر " الذى تم حبسه فى قضية تزوير.

وتتفق ليل "سهير رمزى" مع والدة عريس ابنتها أن يكون هناك شقه خاصة بهما بعيدا عن شقة حماتها كما أنها قرر أن تصطحب بناتها من أجل الوقوف بجوار شقيقتهن التى تجرى عملية جراحية دقيقة والتى تقوم بدورها منة عرفة.

ويوجه زين "محمد مهران" اللوم إلى والده بسبب ما وصل اليه من شعور بالضياع بع زواج والدته من شخص آخر انشغال والده عنه.

سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل أم البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.