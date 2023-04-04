عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليل أم البنات الحلقة 13.. منة عرفة تجرى عملية جراحية دقيقة

سهير رمزى
سهير رمزى

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تقرر ياسمين جمال مساعدة "جمال" محمد أحمد ماهر خاصة أنها تقع فى حبه واقترح عليه أن يعمل فى الشركة مع والدها عزت "محمد عبد الجواد " وعمها راضى "ياسر على ماهر " الذى تم حبسه فى قضية تزوير.

وتتفق ليل "سهير رمزى" مع والدة عريس ابنتها أن يكون هناك شقه خاصة بهما بعيدا عن شقة حماتها كما أنها قرر أن تصطحب بناتها من أجل الوقوف بجوار شقيقتهن التى تجرى عملية جراحية دقيقة والتى تقوم بدورها منة عرفة.

ويوجه زين "محمد مهران" اللوم إلى والده بسبب ما وصل اليه من شعور بالضياع بع زواج والدته من شخص آخر  انشغال والده عنه.

سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ماذا قالت هالة صدقي عن محمد رمضان بعد مشاركتها في جعفر العمدة

أبطال مسلسل ليل أم البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة  سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

سهير رمزي الفنانة سهير رمزي هاجر الشرنوبى محمد احمد ماهر مسلسل ليل أم البنات ليل أم البنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

السعودية.. تعليق الدراسة ببعض مدارس المملكة بسبب حالة الطقس

أعمال منافية للآداب.. قائمة اتهامات مثيرة للبلوجر سلمى الشيمي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

رسالة الإمام الحلقة 13.. لحظة بكاء خالد النبوى والعثور على ابنه

نجوم رفضوا التلامس في التمثيل قبل عبير صبري| يوسف الشريف الأكثر جدلا.. ومحمد أنور: مش همثل أدوار مثيرة

فريدة سيف النصر: هذا سر ظهورى بدون مكياج فى عملة نادرة

كريم فهمي يكشف أصعب مراحل حياته مع منى عبد الوهاب

فيلم لن يراه إلا أبناء أحفادك.. تفاصيل جديدة عن 100 سنة

اتعذبت وكنت هتخنق.. فنانة شهيرة تروي صعوبات مشهدها مع محمد رمضان

موعد عرض مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 14 والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الزمالك يضيف الثاني أمام المصري

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى بدر يوم الجمعة المقبل

400 مليون يورو سنويا.. عرض خيالي من الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي

لأول مرة منذ 8 سنوات.. إيران تعين سفيراً لدي الإمارات

وزير التعليم: الهدف من الانتقال للعاصمة الإدارية تقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل

لاتذهب بدونها ..قرار عاجل من الشهر العقاري بشأن تحصيل رسوم خدماته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟

بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية

من إهانة الزي الفرعوني لفيديوهات خادشة| ماهي العقوبة المتوقعة على سلمى الشيمي

فيديو

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

ما بتشبعي بهدلة.. خناقة ميريام فارس وفارس كرم عبر تويتر

إمام عاشور على خطى محمود كهربا..مفاجأة في انتقال اللاعب إلى الأهلي "فيديوجراف"

كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ