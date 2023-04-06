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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع أسماء زغلول بمدينة نصر يستغيثون من عدم تقليم الأشجار

صدى البلد

استغاث المواطن أيمن وجدي، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التي يقدمها موقع صدي البلد، متضررا من عدم تقليم الأشجار بالشارع الذي يسكن به.


وقال في شكواه: نعاني نحن عمارة ١٤ شارع أسماء زغلول مدينه نصر خلف فندق سونستا أمام مدرسة التربية الفكرية والإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة من شجر فاصل بيننا وبين العمارة التي امامنا ويسكنها عدد رهيب من الخفافيش والغربان ولا احد يستطيع دخول البلكونة ده غير البراز الصادر منهم داخل البلكونات والخوف علي الأطفال من الأمراض غير انه يكسو الشارع مما يمكن أن يتسبب في سقوط الأشجار علينا وتسبب كارثة بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة مطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة قبل حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.


ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

كارثة إنسانية المظهر الحضاري تقليم الاشجار حدوث كارثة إنسانية

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