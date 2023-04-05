برلماني : الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى لا تراعي حرمة المسجد

أدان النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات على المصلين والمعتكفين، واصفا ذلك بهمجية مرفوضة تماما وغير مقبولة من جموع الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

وأكد محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن ما حدث انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوز خطير يهدد بانفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستكون له عواقب وخيمة ما لم تتراجع إسرائيل عن أعمالها العدوانية وترضخ قياداتها لطريق السلام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث يؤجج مشاعر العنف والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية، محذرا من نتائج هذا التصعيد المتكرر فى المسجد الأقصى وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، دون أدنى مراعاة لمشاعر العرب والمسلمين وقدسية الشهر الكريم وحرمة المسجد الأقصى.

ووصف احمد محسن، ما يحدث بالتعدى الصارخ على حرية العبادة وتجاهل للقانون الدولى والإنسانى وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات، التي تروع المصلين خلال شهر رمضان الكريم.

وأردف نائب الصعيد: نرفض كل هذه الأعمال والممارسات الاسرائيلية والهمجية كما نثمن تحرك الجامعة العربية الفوري، لعقد اجتماع طارئ للتصدي لهذه الأعمال العدوانية من جانب إسرائيل.

واختتم النائب احمد محسن، بالتأكيد على أن الممارسات الأحادية والسافرة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي، وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى وغيرها، تقوض جهود السلام، وتدفع المنطقة لغليان كامل، مطالبا المجتمع الدولي بردع اسرائيل وتوضيح عواقب استفزازاتها وأعمالها.