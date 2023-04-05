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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان وتكرم أبطال الحرب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية قطاع شئون الإنتاج الثقافي،  برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، والتى تأتي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور ٥٠ عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وخلال الاحتفال تم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة من الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم "لواء أركان حرب ممدوح محمود مختار الصفطاوي، لواء أركان حرب مرو عبدالحليم نصر، لواء اركان حرب إلهامي عبدالحميد بشير، لواء اركان حرب أحمد محمد توفيق زكي، لواء اركان حرب محمد رضا نبيه سرحان، لواء اركان حرب طلبة رضوان طلبة - وتسلمتها بالإنابة عنه الكاتبة أميرة فكري-، عميد اركان حرب حمد فكري أحمد محمد عبد الحي، عميد اركان حرب عصام علي حسن عطا الله، رائد احتياطي عبدالرحمن سعيد محجوب، نقيب محمد عبد ربه محمد خضر".

كما تم تكريم أيقونتين مصريتين في الموسيقى والغناء، هما "اسم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وتسلم التكريم ابنته عفت عبد الوهاب، والفنان الكبير محمد منير".

كما تم  تكريم مجموعة من الفنانين المشاركين في مسلسل "الاختيار"، وهم "النجم الكبير صبري فواز، النجم الكبير محمد رياض، النجم الكبير بيومي فؤاد، النجمة الكبيرة منى عبد الغني".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "للتاريخ لحظات فاصلة، لا يمكن أن تُنسى، أو تتقادم بفعل الزمن، بل تظل حقيقة ناصعة، تفرض نفسها في كل الأوقات، ونستعيد ذكراها دائماً،  وللنصر معانٍ عديدة، فهو تخطي المصاعب، والسعي الجاد نحو تحقيق النجاح، والاستبسال في مواجهة العدو، والصبر حتى يتحقق النصر".

وتابعت: "في السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، ضرب الجندي المصري مثلاً يُحتذى به ، وتمكن أن يضع الحقيقة الناصعة نصب أعين العالم أجمع، وهي أن المصريين من الصعب النيل من أحلامهم وطموحاتهم المشروعة في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه".

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنه من المُقرر أن تستمر الاحتفالات بنصر أكتوبر طوال العام بمناسبة العيد الخمسين لهذه الذكرى العظيمة، إيماناً منا بأن تعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع، وإبراز مظاهر الفخر والعزة، وتسليط الضوء على تاريخنا الذي يشع عزة وكرامة، هو أحد منابع الثقافة الوطنية، التي يجب أن يتم تعميقها لدى شبابنا.

وأشارت، أننا اليوم نلتقي في احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بذكرى العاشر من رمضان، هذه الذكرى التي ارتبط فيها الصبر على الصوم، بالصبر على القتال في مواجهة العدو، وارتبط فيها الإيمان بالله، باليقين في نصره للحق.

ووجهت، التحية  لرجال القوات المسلحة البواسل الذين نسعد بتكريمهم اليوم في عيدهم، والتحية والإجلال لقامات الفن المصري، وأجياله المتعاقبة الذين قدموا للوطن إبداعاتهم ونسعد أيضاً بتكريمهم الليلة.

وفي كلمته قال المخرج خالد جلال: "إن رجال القوات المسلحة لم يهابوا الموت بل طلبوا الشهادة بأنفسهم ليصنعوا معجزة عسكرية، عنوانها الجيش المصري، وحطموا أسطورة خط بارليف".

وأضاف جلال: لقد اعتاد الشعب المصري تحقيق الانتصارات على أعداء الوطن أيًا كانت أساليبهم ووسائلهم.

أعقب ذلك حفل غنائي تألقت خلاله النجمة "ريهام عبد الحكيم"، حيث شدت بباقة متنوعة من أشهر الأغاني الوطنية والدينية،  منها "يا حبيبتى يا مصر، علي صوتك بالغنا، في يوم وليلة، حلوة بلادي"، وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها الجمهور  .

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