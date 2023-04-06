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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حديث البابا تواضروس خلال لقاء اللورد طارق أحمد وسفير بريطانيا بالقاهرة

بناء مصرنا الجديدة .. أهم ثلاثة تحديات تواجه "أبناء النيل"

صدى البلد

بناء مصرنا الجديدة .. أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين في حالة تماسك ويعملون سويًّا على بناء مصرنا الجديدة، مشيرًا إلى أهم ثلاثة تحديات تواجه بلادنا اليوم، وهي التعليم والاقتصاد والإعلام، وأن أي دعم لبلادنا في ملف التعليم سوف يكون له الأثر الطيب، وأننا نعمل جميعًا لتكون بلدنا مصر النموذج المثالي الذي يتمثل به العالم أجمع في التعايش السلمي.

بناء مصرنا الجديدة .. جاءت كلمة قداسة البابا تواضروس خلال استقباله في المقر البابوي بالقاهرة اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ‎آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، والسفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر والوفد المرافق لهما.

بناء مصرنا الجديدة .. تحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة وتحدث كذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة منذ القرن الأول الميلادي التي تعد أقدم مؤسسة مصرية على أرض مصر، واليوم تنتشر الكنيسة في كافة أنحاء العالم، ولفت إلى أن أول كنيسة قبطية تم انشاؤها في أوروبا كانت في لندن.

الطبيعة الفريدة

بناء مصرنا الجديدة .. وعن طبيعة الشعب المصري، أشار قداسة البابا إلى الطبيعة الفريدة التي تم اكتسابها من نهر النيل حيث يحيا جميع المصريين حول النهر لذا يصف المصريون أنفسهم، بأنهم "أبناء النيل".

كما تحدث فداسته عن دور الكنيسة في المجتمع وفي التعليم بالأخص، وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة لها دور روحي وأيضًا دور اجتماعي وتنشئ مدارس في مصر تخدم كل المصريين من خلال المكتب البابوي للمشروعات.

وعن ملف حقوق الإنسان، أشار قداسة البابا إلى أن مصر تواجه نسبة فقر كبيرة وتعمل جاهدة على تلبية الاحتياجات الأساسية أولًا، وأن الحق في الحياة الكريمة يأتي قبل أي شيء.

من جهته، أشار الوزير البريطاني إلى الدور الفعال الذي يقوم به الأقباط في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص سوريال لبيب، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا، الأربعاء، الأب الفاضل القمص سوريال لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر التابعة لإيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، عن عمر تجاوز 74 عاما.

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