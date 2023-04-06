الدفاع الصينية: واشنطن تتدخل في شؤوننا الداخلية .. وجاهزون للرد بأي وقت

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس، إن الجيش يعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ويعارض فرار زعماء تايوان إلي الولايات المتحدة بأي اسم ولأي سبب، ويعارض بشدة انتهاك الولايات المتحدة لمبدأ الصين الواحدة و الثلاث بيانات الصينية الأمريكية المشتركة للتعاون مع الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني.

وحثت الدفاع الصينية الولايات المتحدة على احترام التزاماتها السياسية الجادة تجاه الصين بشأن قضية تايوان، ووقف التدخل الجسيم في الشؤون الداخلية للصين، ووقف التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ورفع مستوى العلاقات الجوهرية بين الولايات المتحدة وتايوان، والتوقف عن إضفاء الطابع الافتراضي على مبدأ الصين الواحدة. حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية.

وأضف المتحدث باسم الدفاع الصينية، يتمسك الجيش الصيني بواجباته ومهامه، ويحافظ على مستوى عالٍ من التأهب في جميع الأوقات، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، ويحافظ بحزم على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.