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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. تطورات جديدة حول مفاوضات مدرب نادي الزمالك.. ودعاء فاروق تعلن خضوعها لعملية جراحية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


عقب مباراة غزل المحلة.. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي اللاعب محمد شريف، وذلك عقب فوز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية نظيفة  فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب القاهرة الدولى بالدور العام.

ونشر كهربا صورة له برفقه محمد شريف، عقب تسجيل محمد شريف الهدف الثالث في غزل المحلة، وذلك عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل “انستجرام”.


بعد فشل تعاقد هيرليتش.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن المدرب الجديد

تعثرت مفاوضات مسئولي النادي الأبيض مع المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش، لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية.

وأثار شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، الجدل بخصوص المدرب الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

مفاجآت.. حمادة هلال يشوق المتابعين للحلقة 16 من مسلسل المداح

شوق الفنان حمادة هلال، المتابعين لأحداث الحلقة 16 من مسلسل “المداح”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حمادة هلال: “حلقة بكرة بإذن الله فيها مفاجآت مدد يارب”.


دعاء فاروق تعلن خضوعها لعملية جراحية.. شاهد

أعلنت الإعلامية دعاء فاروق، عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت دعاء فاروق عبر خاصية “الستوري”: “الحمد لله حمدا مباركا كثيرا ملء السماوات والأرض.. استأصلت الرحم وأنا في بحر من النعم إنه جبر وفضل ولطف من رب العالمين، شكرا لدعواتكم الغالية وسؤالكم.. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال”.


آخر يوم تصوير للمقدم خالد.. آسر ياسين من كواليس مسلسل الكتيبة 101

شارك الفنان آسر ياسين، صورة له من كواليس مسلسل “الكتيبة 101”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق آسر ياسين كاتبًا: “أخر يوم تصوير للمقدم خالد كتيبة 101 أتمني يكون عجبكم”.


تطورات جديدة حول مفاوضات مدرب نادي الزمالك

كشف مهيب عبد الهادي، تطورات جديدة حول مدرب نادي الزمالك الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “الزمالك يعيد فتح ملف الإسباني أوسكار جارسيا لتدريب الفريق بعد تعثر الاتفاق مع الألماني هايكو هيرليتش”.

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