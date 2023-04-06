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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب مباراة غزل المحلة.. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

كهربا ومحمد شريف
كهربا ومحمد شريف

وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي اللاعب محمد شريف، وذلك عقب فوز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية نظيفة  فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب القاهرة الدولى بالدور العام.

ونشر كهربا صورة له برفقه محمد شريف، عقب تسجيل محمد شريف الهدف الثالث في غزل المحلة، وذلك عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل “انستجرام”.

وكتب كهربا معلقًا علي الصورة: “المخيف”.

وفاز الأهلي  على  المحلة بثلاثية نظيفة  فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب القاهرة الدولى بالدور العام .

وسجل مصطفى العش هدفا بالخطأ فى مرماه معلنا الهدف الأول للأهلي.

وعزز معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ونجح محمد شريف من تسجيل الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ويحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 47 نقطة ،وتجمد المحلة فى المركز الـ8 برصيد 30 نقطة.

وحرم حارس المحلة، الأهلي من هدف محقق عن طريق كهربا في الدقيقة 7.

محمود كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى محمد شريف غزل المحلة

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