لتسديد ديونه.. برنامج حياة كريمة يهدي بائع عصير 30 ألف جنيه

تواصل برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة dmc، مع بائع عصير، لشراء كميات منه، قائلا:"أعيش في المنيل ولكن أفرش في ميدان سفير لأبيع عصائر للمواطنين وأعمل في فرد أمن".

واسترسل : أعمل فرد أمن في شركة، ولنكن خلال شهر رمضان بنزل وببيع عصائر فريش، للمساعدة في مصاريف المعيشة"، متابعا:" عندي أولاد وعليا ديون عملية والدتي".

واكمل:" والدتي أجرت عملية جراحية في العين، وتكلفت 30 ألف جنيه، ومرتبى من الشركة 2800 جنيه، واعمل من أجل تسديد الديون".

ودخل في نوبة بكاء على الهواء، بسبب والدته وعدم قدرتها على الرؤية، متابعا:" عملت العملية ومبتشوفش لسه زي الأول وبحزن عليها".

وأهداه البرنامج مبلغ 30 ألف جنيه لسداد مديونياته، وذلك بعدما أعطى طفلة صغيرة بكل ما يملك.