البنك التجاري الدولي CIB يوقف شهادة الـ 22%.. لهذا السبب

أوقف البنك التجاري الدوليCIB، عمليات طرح و الإكتتاب في شهادة "الثروة " Wealth، ذات العائد 22% بعد أيام قلائل من طرحها.



ورفع البنك من عمليات الاكتتاب المقررة علي تلك الشهادة من موقعه الرسمي علي شبكة الإنترنت بعد ان قامت بتغطية الغرض المخصص لعمليات طرحها.

ومع بداية العمل بقرارات لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري اعمالا لرفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2%، قرر البنك التجاري الدولي CIB، طرح شهادة الثروة بعائد 22% لمدة 3 سنوات علي ان يتم صرف عائدها شهريا، يتم الإكتتاب فيها بقيمة تبدأ من 3 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

ومع رفع سعر الفائدة قرر 5 بنوك خاصة وحكومية طرح شهادة ادخار ذات عائد 22% متناقصة لمدة 3 سنوات مع تعديل سعر الفائدة علي الشهادات الثلاثية بواقع 19% في كلا من بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة .