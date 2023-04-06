بإطلالة رمضانية..مهيرة عبد العزيز تخطف الأضواء في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية مهيرة عبد العزيز عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مهيرة في الصور بإطلالة رمضانية متميزة، مرتدية فستان وردي اللون، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البنية علي كتفيها.

وشاركت مهيرة عبد العزيز ، في مسرحية "كازانوفا"، بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق عدد مشاهدات عالية.