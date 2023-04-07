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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في معرض فيصل للكتاب.. متخصصون: الشعب المصري أول من اخترع «الأغنية الوطنية»

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

نظم معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان «الأغنية المصرية»، شارك فيها كل من الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، والدكتور أشرف عبد الرحمن، والمطرب والملحن حسن ذكي.


وقال الكاتب محمد الشافعي، إن الشعب المصري، أول شعب في الكون اخترع الأغنية الوطنية، لافتا إلى أن الأغنية الوطنية، بدأت مع انتصار أحمس ضد الهكسوس، فقابله الشعب المصري وقتها بالأغاني الوطنية، لافتا إلى أن مصر في العصور السابقة، تعرضت للاحتلال، من دول مختلفة،  هو ما ساعد على ظهور الأغنية الوطنية.

وتابع: «أول مع تحدث عن كلمة وطن رفاعة الطهطاوي في العصر الحديث، وبالتحديد في القرن التاسع عشر، ومع بداية القرن العشرين، ظهر مصطفى كامل، والذي دعا لاستقلال مصر عن الإنجليز، وعمل وقتها سيد درويش عن تحقيق المواطنة، بالأغاني الوطنية، وظهر شعراء عدة وقتها تحدثوا عن مصر في قصائدهم».


وأضاف أن في فترة جمال عبد الناصر، انتشرت الأغاني الوطنية بشكل كبير، فضلا عن الأغاني التي تناولت المشروعات الكبرى التي حققها جمال عبد الناصر، لصالح المجتمع المصري، وظلت الأغنية الوطنية مستمرة حتى حرب أكتوبر، وظهرت أغاني عديدة عن المقاومة الوطنية، وأغنية شعبية موازية للأغنية الرسمية.


وأوضح أنه عقب انتصار حرب أكتوبر ودخول مرحلة السلام، حدث ركود للأغنية الوطنية، مؤكدا على أن الأغنية الوطنية الوقت الحالي بحاجة إلى إحياء وانتعاش بنفس الثقل التي كانت عليه من قبل، لأنها تؤرخ لتاريخ مصر.


ومن جانبه قال الدكتور أشرف عبد الرحمن، إن الأغاني الوطنية تكاد تكون مندثرة حاليا، رغم أن مصر الأولى والأقوى في الأغنية الوطنية، التي صاحبتنا في كل المناسبات.


وأكد أن الأغاني الوطنية، كانت تبث الأمل والانتصار، مؤكدا أن مثل هذه الأغاني غير موجودة الآن.


وتخلل الندوة فقرة غنائية بالعزف على العود، للدكتور أشرف عبد الرحمن، الذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية من بينها عدى النهار، احلف بسماها وبترابها، وعاش اللي قال، لفي البلاد يا صبية.
وقدم المطرب والملحن حسن ذكي،  فقرة غنائية أيضا، بالعزف على العود، وغنى مع الجمهور، أغنية: «يسعد مساءك يا قمر» وغيرها من الأغاني.

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