الصحف الإماراتية اليوم| السعودية وإيران تتفقان على إعادة فتح السفارات والقنصليات.. اقتحام الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.. وإعلان جديد من "الصحة العالمية" حول منشأ كورونا

بتوجيهات محمد بن زايد.. إنشاء 1000 وحدة سكنية لمتضرري زلزال سوريا

الإمارات تطالب بتوفير حماية كاملة للأقصى

إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني على إسرائيل

إضرام النيران في مطعم ماكرون المفضل بباريس

الكرملين: النووي في بيلاروسيا رد على توسع «الأطلسي»

الصين وفرنسا تدعوان إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما يلي أبرزها:



محليا، قالت صحيفة البيان إنه بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن البدء في مشروع تجهيز 1000 وحدة سكنية «مُسبقة الصنع» بتكلفة 65 مليون درهم، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير، وتتسع لـ6 آلاف سوري.

وتم إنشاء الوحدات السكنية وفقاً لأفضل المعايير المستخدمة من جودة المواد الخام وتهوية المسكن والاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ويتكون المسكن من غرفتي نوم وصالون ومطبخ ودورة مياه، كي يستوعب أسرة مكونة من 6 أفراد، علاوة على قربه من كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرهما. كما تم اختيار أماكن إنشاء المساكن «مسبقة الصنع» في 7 مناطق بمحافظة اللاذقية.



أبرزت صحيفة الاتحاد مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لاتخاذ موقف عربي موحد على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.

وترأست وفد الدولة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائمة لدى جامعة الدول العربية. وأكدت ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى المبارك، ووقف الانتهاكات والاستفزازات لتجنب تفاقم التوترات، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات في مدينة القدس.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى اتفاق السعودية وإيران، أمس، على بدء ترتيبات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وتبادل زيارات المسؤولين، واستئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات، بحسب بيان مشترك وقعه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الصينية بكين.

واتفق الجانبان، في بيان مشترك، على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.

ومواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، بما في ذلك تأشيرات العمرة.



أفادت صحيفة الاتحاد بأن ملك الأردن عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، غادروا في زيارة رسمية إلى اليابان، تتبعها زيارة إلى المملكة المتحدة.

ويلتقي العاهل الأردني خلال الزيارة إلى اليابان، التي يرافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما يعقد الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكيفية توطيدها في شتى المجالات، بخاصة الاقتصادية، فضلا عن المستجدات الإقليمية والدولية.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الحدود اللبنانية- الإسرائيلية شهدت، أمس، يوماً ساخناً جداً، في أعقاب إطلاق نحو 34 قذيفة صاروخية من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل، بدأت على أثرها اتصالات دولية؛ لمنع احتمالية تدهور الأوضاع بين الجانبين، والانجرار إلى حرب شاملة.

فيما حرص «حزب الله» على بث رسائل، مفادها أنه لا يقف وراء هذا القصف، وأن جهات مجهولة، يعتقد أنها فلسطينية في لبنان، بحسب مصادر تولت إطلاق صواريخ؛ للتعبير عن غضبها من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى الشريف.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، رفض لبنان «أي تصعيد عسكري» من أراضيه، وشدّد ميقاتي في بيان، عقب استقباله زير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، على «إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان»، موضحاً أن بلده «يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم».

فيما لفتت الصحيفة إلى اعلان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اقتحام عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في أول أيام «عيد الفصح» اليهودي.

وذكرت دائرة الأوقاف أن المستوطنين اقتحموا الأقصى منذ الصباح من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، مرتدين «لباس الكهنة»، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوساً وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى، وعند أبواب السلسلة وحطة، والملك فيصل.



قالت صحيفة الخليج إن مسؤول يمني كشف، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المعترف بها دولياً، والحوثيين، لتمديد الهدنة في البلاد، فيما يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات الماراثونية في العاصمة السعودية الرياض، ولقاءات الرئاسة والحكومة اليمنية بمسؤولين خليجيين ودبلوماسيين رفيعين يمثلون عواصم القرار الدولي والأممي، إلى نتيجة تضع بداية النهاية للحرب التي أنهكتهم، وأدخلت البلاد في كارثة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم.

دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حث الصين على مشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19، قائلا إنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من ظهور الفيروس لأول مرة.

وقال تيدروس ردا على سؤال حول منشأ الفيروس "بدون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك".

وأضاف "جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة. هذا هو موقف منظمة الصحة العالمية ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن."



قالت صحيفة الخليج إن الرئيسان الصيني شي جين بينج، والفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوا، أمس الخميس، إلى مفاوضات سلام «بأسرع وقت ممكن» لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، مؤكدين رفضهما استخدام السلاح النووي.

وفي تصريحات مشتركة، أدليا بها بعد لقاء ثنائي أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، اعتبر شي أنه «لا يمكن استخدام السلاح النووي»، مندداً بأي «هجوم يستهدف مدنيين»، فيما شدد ماكرون على وجوب «استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن لبناء سلام دائم».

وأبدى الرئيس الصيني خلال لقائه نظيره الفرنسي، استعداده للاتصال بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في الوقت المناسب، بحسب ما أفاد دبلوماسي فرنسي شارك في المحادثات التي جرت متابعتها باهتمام، وحضرتها رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين.



ذكرت صحيفة البيان أن محتجون أضرموا النار في أحد المطاعم المفضلة لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال اشتباكات الخميس مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.

وهرع الموظفون في مطعم "لاروتوند" في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلة المطعم حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس مجموعة رجال بلباس أسود يطلقون ألعابا نارية ويرشقون حجارة باتجاه المطعم.

أوضحت صحيفة الخليج دفاع الكرملين الخميس، عن قراره نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مستنكراً انتقادات حلف شمال الأطلسي.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين إن الحلف هو الذي يتوسع صوب روسيا، لا العكس، ولذلك فإن على موسكو اتخاذ خطوات للدفاع عن أمنها.



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن اليابان تواصل اليوم الجمعة عمليات البحث عن مروحية عسكرية على متنها عشرة أفراد تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، بعد يوم من اختفائها، في بحر الصين الشرقي قبالة محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل في اليابان أرسلت سفن دورية وطائرات بعد اختفاء مروحية "يو اتش- 60 جيه إيه" متعددة الأغراض من على شاشة الرادار يوم الخميس بالقرب من جزيرة مياكو في أوكيناوا، بعد وقت قصير من الإقلاع من هناك.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحفيين في طوكيو "سنواصل بذل كل جهد ممكن في البحث عن الأفراد العشرة المفقودين".



أفادت صحيفة الوطن بأن شخصان لقوا حتفهما وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص اليوم الخميس بعد أن ضربت عاصفة ثلجية اثنتين من أكثر مقاطعات كندا سكانا وجلبت معها أمطارا متجمدة ورياحا قوية أطاحت بالأشجار وعطلت خطوط إمدادات الكهرباء قبيل عطلة عيد الفصح.

