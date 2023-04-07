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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة تتلقى 8 آلاف شكوى بشأن الأوضاع الوظيفية في شهر

مدير منظومة الشكاوي
مدير منظومة الشكاوي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.


وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، إنهم تلقتوا خلال شهر مارس عدد 8349 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل الاستجابات.

وحول الخدمات القضائية المعاونة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، أنه في إطار التعاون والتنسيق المستمرين بين منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة ووزارة العدل، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد 318 شكوى على مدار الشهر، تم دراستها والتعامُل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلًا عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى.

وبالنسبة لقطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والرى ببحث ودراسة 908 شكاوى وطلبات  خلال الشهر، فى إطار جهود الوزارة لسرعة التعامُل مع الشكاوى المُوجهة لها وحسمها. وتعلقت تلك الشكاوى بتطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات والتصدي لها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات خلال شهر مارس من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة.

وبشأن قطاع البيئة وتراكُمات القمامة والمخلفات، تلقت منظومة الشكاوى ورصدت 1748 شكوى وبلاغا بشأن أماكن تراكُم القمامة، وتم توجيه تلك الشكاوى لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم. واستجابت الوزارات والمحافظات لأكثر من 79% من الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر في هذا الشأن، وجارِ الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى.

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