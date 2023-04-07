دراما رمضان| أحداث مشوقة في الحلقات الـ 15.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي أحمد عبد الصمد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ 15».



ووصل آسر ياسين في مسلسل الكتيبة 101 إلى معلومات مهمة بخصوص فتحي عبد الوهاب من خلال تحقيق، وتأكد من أنه يعمل مع التكفيريين وهو الشخص الذي يبحث عنه، وكنيته حكيم داخل التنظيم التكفيري، وهو ما يمثل ضربة مهمة لها أهمية كبيرة.



وفي الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل مذكرات زوج، فقد نصح رؤوف سلمى خطيبة شقيقه بأن تصالح أبوه لإنهاء الخلاف الكبير بينهما والمستمر منذ سنوات، رفضت سلمى في البداية، لكن كلامه رؤوف أقنعها.



وشهدت أحداث الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال زيارة عاليا لعمرو في السجن وتحدثت معه، وأكدت له أنها على ثقة بأنه لم يقتل بثينة واعترفت بأنها من ذهبت إليها في المنزل وقتلتها.



وفي مسلسل الصفارة، صفّر شفيق وعاد إلى حفل تقديم مشروعه برنامج سواح، وأكد له وجيه على حبه الشديد له وأنه سيظل قدوة له.



