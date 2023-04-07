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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على المصلين بالمسجد الأقصى انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف

النائب سيد حجازي
النائب سيد حجازي

استنكر النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة حقوق الإنسان ،والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة القليوبية الاعتداء الوحشي من الجانب الكيان الإسرائيلي علي المصلين بالمسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين.

ولفت حجازي في بيان له، إلى أن كافة شعارات السلام التي تظهرها إسرائيل ما هي إلا أكاذيب والتعنت المستمر في استخدام العنف وعدم الالتزام بالهدنة، يحتاج لتدخل فورى وعاجل من الدول الكبرى لحماية الشعب الفلسطيني .

وأضاف النائب سيد حجازي، أن تلك الانتهاكات لابد وأن تُعرض أمام مجلس الأمن لتسجيل مدى وحشيه ،و جرم تصرفات إسرائيل تجاه الإنسانية، وعدم الالتزام بأي هدنة، ضاربة بكافة الاتفاقيات الدولية ومفاهيم حقوق الإنسان الدولية عرض الحائط.
وطالب حجازي، بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصليين في حرم من حرمات الله غير مراعين لحرمة الشهر الفضيل،  مشيرا الي أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف التي تكفل حماية دور العبادة.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، ووقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.

المسجد الأقصى مجلس الشيوخ حقوق الإنسان مستقبل وطن فلسطين

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