بحضور تنفيذى وشعبى .. جلسة تشاورية لوضع المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت بقنا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، جلسة تشاورية بقاعة المؤتمرات بمقر الوحدة المحلية، لعرض ومناقشة المخطط التفصيلي للمدينة، بحضور كل من النائب عبدالفتاح الشحات عضو مجلس النواب، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة قنا ، وعدد من قيادات المجتمع المدني بمركز أبوتشت.

قال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الهدف من مناقشة المخطط، هو الوصول إلي رؤية توافقية لكافة أطراف المجتمع المدني حول المخطط التفصيلي للمدينة، والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخطط التفصيلي، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، وحدود الملكيات والإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وتابع تمساح، بما يساهم في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وإنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”والتي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.

و أشار تمساح، إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بشأن تنفيذ خطة الدولة في القضاء على العشوائيات، وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

وعرض المهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط بمحافظة قنا ، المخطط والمشروعات المقترحة بشكل تفصيلي، بهدف إتاحة الفرصة لمناقشة الحاضرين.

فيما أبدى الحاضرين، مجموعة من الملاحظات، تم تدوينها لدراستها وبحثها، ومن ثم عرضها على الجهات المعنية لإبداء الرأي فيها، ومدى إمكانية تلافي تلك الملاحظات.