ضبط هواتف محمولة وسجائر إلكترونية ومستلزماتها مهربة مع راكب بمطار القاهرة| صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد الحكش مدير الإدارة الثانية بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

جاء ذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات علي رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه امير محمود أحمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عزمي محمد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام احمد محمد فوزي مدير الحركة بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها، تم تكليف لجنة من سامي نبيل وشيرين كمال الدين و أحمد عنتر مأموري الجمرك لاستكمال التفتيش وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 100 هاتف محمول و180 عبوة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب مبني رقم 12، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.