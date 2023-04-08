صوت من الجنة.. عامل بناء يرتل القرآن أثناء عمله بدمياط

لا يستطيع إتمام عمله كعامل بناء في المعمار، إلا وهو يرتل القرآن الكريم بصوت عذب استطاع أن يلفت إليه انتباه أصحاب البنايات السكنية التى يعمل بها والمارة بالشارع من المواطنين.

يرتل القراء وهو يقوم بالبناء بالمعمار

“صدى البلد" التقى السيد صالح العزبي، ابن قرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والذي ذاع صيته بين أبناء قريته لعذوبة صوته وجماله ترتيله للقرآن الكريم بصوت عذب، وما لفت الانتباه إليه هو تلاوته للقرآن الكريم وهو يعمل بالبناء بالأسمنت والطوب.

يقول العزبى إنه يعمل بمهنة البناء، واكتشف المحيطون به عذوبة صوته وهو يعمل بالبناء، ويعشق ترتيل القرآن الكريم وهو يحمل الأسمنت والطوب.

يعشق ترتيل القرآن الكريم ولن يترك مهنه البناء

وأضاف أنه بمجرد أن يبدأ في عمله بالبناء، ينسى ما حوله ويقوم بترتيل القرآن الكريم ويشعر بسعادة كبيرة، ويقضي اليوم في عمله وهو يرتل القرآن الكريم وصوت القرآن يملأ البناية التى يبنيها بالأسمنت والطوب.

وأوضح أنه لن يترك مهنة البناء، ولكنه يتمنى أن يشارك في احتفالات وزارة الأوقاف والمحافظة، وكذلك المشاركة في مسابقات محلية ودولية، وأن يرتل القرآن الكريم أمام العالم، وأن يقوم بتعليم الأطفال ترتيل القرآن الكريم.