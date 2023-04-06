عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. أصحاب الهمم يشاركون في مسابقه حفظ القران الكريم بـ دمياط

ذوى الهمم بدمياط
ذوى الهمم بدمياط

انطلقت اليوم فعاليات مسابقة حفظ القران الكريم التى ينفذها مركز شباب البراشية التابع لإدارة شباب فارسكور  بمحافظة دمياط ،  بمشاركة أكثر من 130 متسابقا من الجنسين ولأول مرة مشاركة متميزة من ذوي القدرات والهمم بمركز الشباب.

يتنافس  المشاركون بمستويات حفظ أجزاء القرآن الكريم مقسمة على 4 مستويات:
 

المستوى الأولي اليوم من الجزء الأول و حتي الجزء الثالث ،وغدا المستوى الثاني من الجزء الرابع و حتي الجزء السادس ،ومن الجزء السابع حتى الجزء الخامس عشر ،ومن الجزء السادس عشر حتى الجزء الثلاثون.

 

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

تعليم دمياط يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الرائد العام والإخصائي المثالي

 

محافظ دمياط ذوى الهمم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفظ القرآن الكريم منال عوض محافظ دمياط فارسكور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

إعلان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجوم في غزة ولبنان الليلة

سقوط وشيك لـ الدولار الأمريكي.. مفاجأة مدوية بشأن اقتراب انهيار الأخضر

الزمالك اليوم.. مدرب إسباني مرشح وبيان ناري من طاهر وعودة مهاجم الأبيض

ترشيحاتنا

دعارة وشعوذة وبلطجة.. طارق الدسوقي يفتح النار على صناع السينما والدراما

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تحرك عسكري عاجل لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

خرج ولم يعد.. عداء تفترسه الدببة وتنتزع أحشاءه في إيطاليا

السجن 7 سنوات عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس وأم الفحم وسخنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل ستهم الحلقة 15.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين بمساعدة ابنتها

التاجر لما يفلس..فاتورة كوافير قديمة بـ43 الف جنيه تثير الجدل على السوشيال ميديا

سر الخلطة.. طريقة عمل الدجاج الكنتاكي

أثارت السوشيال ميديا .. شاهد صور أسماء جلال بدون مكياج

فيديو

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.. كيف سيكون شكل امتحانات الثانوية العامة؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ