لأول مرة.. أصحاب الهمم يشاركون في مسابقه حفظ القران الكريم بـ دمياط

انطلقت اليوم فعاليات مسابقة حفظ القران الكريم التى ينفذها مركز شباب البراشية التابع لإدارة شباب فارسكور بمحافظة دمياط ، بمشاركة أكثر من 130 متسابقا من الجنسين ولأول مرة مشاركة متميزة من ذوي القدرات والهمم بمركز الشباب.

يتنافس المشاركون بمستويات حفظ أجزاء القرآن الكريم مقسمة على 4 مستويات:



المستوى الأولي اليوم من الجزء الأول و حتي الجزء الثالث ،وغدا المستوى الثاني من الجزء الرابع و حتي الجزء السادس ،ومن الجزء السابع حتى الجزء الخامس عشر ،ومن الجزء السادس عشر حتى الجزء الثلاثون.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.