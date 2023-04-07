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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. سيراميكا كليوباترا يتقدم وأسوان يتعادل

صدى البلد

 

فريقا سيراميكا كليوباترا وأسوان 1 / 1 فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد أسوان ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وحرص سيراميكا كليوباترا على السيطرة على مجريات اللعب بالسيطرة على وسط الملعب

أرسل محمد إبراهيم كرة عرضية في الدقيقة 9 لزميله أحمد ياسر ريان داخل منطقة جزاء أسوان ولكن الكرة الرأسية جاءت ضعيفة بجانب المرمى.

ونجح سيراميكا كليوباترا فى التقدم عن كرة عرضية في الدقيقة 22 عن طريق محمد عنتر حولها أحمد ياسر ريان برأسه هدفًا في مرمى أسوان.

وسدد لاعب سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم كرة ضعيفة في الدقيقة 32 ولكن أمسك بها عمرو حسام حارس مرمى أسوان.وأرسل عماد فتحي كرة عرضية من يسار الملعب في الدقيقة 44 حولها زميله كاموني برأسه في مرمى سيراميكا كليوباترا.

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