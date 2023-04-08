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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة.. حبس 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة في حلوان

مشاجرة
مشاجرة

قررت نيابة حلوان، حبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر مع بعضهم بسبب خلافات الجيرة في حلوان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكان قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على 8 أشخاص لتشاجرهم مع بعضهم بسبب خلافات الجيرة في حلوان، وتولت النيابة التحقيق .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة.

تم توجيه قوة أمنية و بالفحص تبين أن طرف المشاجرة بين 5 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرقبة" وبين 3 أشخاص أخرين جميعهم مقيمون بدائرة القسم لخلافات حول الجيرة.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 8 أشخاص حبس التشاجر خلافات الجيرة حلوان القاهرة وزارة الداخلية

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