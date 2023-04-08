خلافات الجيرة.. حبس 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة في حلوان

قررت نيابة حلوان، حبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر مع بعضهم بسبب خلافات الجيرة في حلوان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكان قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على 8 أشخاص لتشاجرهم مع بعضهم بسبب خلافات الجيرة في حلوان، وتولت النيابة التحقيق .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة.

تم توجيه قوة أمنية و بالفحص تبين أن طرف المشاجرة بين 5 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرقبة" وبين 3 أشخاص أخرين جميعهم مقيمون بدائرة القسم لخلافات حول الجيرة.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.