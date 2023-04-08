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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد الفنان سامي مغاوري يكشف كواليس "مسلسل جت سليمة"

مسلسل جت سليمة
مسلسل جت سليمة

‏قال الفنان سامي مغاوري أن تجربته في " مسلسل جت سليمة " وهو مسلسل من 15 حلقة فقط الذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم هي تجربة مهمة جدا ومفيدة للمشاهد والدراما العربية لأن الإيقاع سيكون مشدود والأحداث ستكون متلاحقة.

 

وتابع سامي مغاوري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج التاسعة المذاع عبر فضائية الأولى المصرية انه سيكون هناك فرصة بدلا من أن عمل فني واحد يأخذ 30 حلقة يكون هناك عملين فنيين كل واحد منهم 15 حلقة لكي نعطي فرصة لكتاب جدد ومخرجين ومؤلفين وممثلين شباب ووجوه جديدة والفرصة في مسلسل من 15 حلقة أفضل من مسلسل 30 حلقة حتى لا نقع في فخ الإطالة ولذلك هنشوف أحداث متلاحقة جدا.

 

وأضاف سامي مغاوري أنه يرى التجربة مع فنانة مثل دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة تجربة مميزة جدا وهذه ليست المرة الأولى الذي يعمل فيها مع الفنانة دنيا سمير غانم وانه عمل معها في اكثر من عمل فني سابق مثل مسلسل لهفة و نيللي شريهان.

 

دنيا سمير غانيم

 

وتابع: "دنيا سمير غانم بنت موهوبة جدا ومهذبة جدا وملتزمة وتحترم الجميع  وتهتم بشغلها و كواليس مسلسل كانت جميلة جدا،  والعمل بجانب ممثل بحجم خالد الصاوي في مسلسل جت سليمة أمر مفيد جدا جدا و بيريح الممثل المعاه وأيضا هالة فاخر دي عشرة العمر و فنانة كبيرة و الاختيار كان موفق جدا من الإنتاج و الإخراج لهذا الكم من النجوم والممثلين".

مسلسل جت سليمة دنيا سمير غانيم سامي مغاوري خالد الصاوي هالة فاخر

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