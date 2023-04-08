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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم الطلائع ويصعد لنهائي كأس رجال الطائرة

صدى البلد

صعد الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عاشور، لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل الفارس الأبيض للمباراة النهائية عقب تغلبه على نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا إسلام عوض بنتيجة 3-2.

وشهد اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ندية وحماس كبير بين الفريقين قبل أن يحسمها أبناء القلعة البيضاء بفضل خبراتهم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-22، 23-25، 25-19، 20-25، 15-12".

وكان الزمالك قد فاز أمس على الفريق العسكري أيضًا بثلاثية نظيفة ليضمن الصعود للنهائي حيث يلعب هذا الدور بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3" حيث يصعد الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 للمباراة النهائية.

وينتظر زملاء رضا هيكل في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأهلي ونظيره بتروجت.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

الزمالك الكرة الطائرة نادي الزمالك كأس مصر طلائع الجيش حسن مصطفي مدينة 6 أكتوبر

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