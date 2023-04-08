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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال جماهيري على عروض فرقة العريش للفنون الشعبية في رمضان

فرقة العريش للفنون
فرقة العريش للفنون الشعبية في ليالي رمضان

واصلت فرقة العريش للفنون الشعبية محافظة شمال سيناء ، تقديم  استعراضاتها ورقصاتها على مسرح قصر ثقافة العريش،  سادس أيام ليالي رمضان الثقافية والفنية ..حيث ابهرت الجمهور في سادس ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح قصر ثقافة العريش.

وشهد اليوم السادس من ليالي رمضان الثقافية والفنية إقبالا كبيرا على العروض الفنية التي تقدمها  فرقة  العريش الاستعراضية  ..حيث لاقت العروض تفاعلا كبيرا من الجمهور  ..وذلك لتوقف العروض الثقافية والفنية في ليالي رمضان لأكثر من عشر سنوات متواصلة.. حيث عادت الحياة إلى طبيعتها في مختلف مدن وقرى المحافظة بعد دحر الإرهاب  اللعين. 

 

الرقصات الشعبية:

 

وقال محمد محروس مدير الفرقة، أنه تم تقديم  عددا من الأغنيات الرقصات الشعبية  منها:

"رقصة البمبوطية , رقصة سينا العين , رقصة السامر السيناوى , رقصة رمضان كريم ,  تدريب  مصطفى الخضري  مدير الفرقة عادل عروج .

وأضاف محرو س   أنه انتهاء العروض قدم عدد من الفتيات أبيات من الشعر عن شهر رمضان الكريم  ، في إطار اكتشاف المواهب الفنية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفينالكيلانى وزيرة الثقافة.

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العريش الفنون الشعبية رمضان فرقة

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