عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز جديد.. الصين تعلن عن مناورات عسكرية في مضيق تايوان

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتبارا من اليوم السبت.

وأضافت‭ ‬القيادة في بيان مقتضب أن الصين ستسير "دوريات استعداد للقتال" وتجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان "كما هو مزمع".

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم السبت، إنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.

وأشارت إلى أن "أربعا من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي".

وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من زيارة للولايات المتحدة.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس أنجلوس يوم الأربعاء مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

رئيسة تايوان توجه تحذيرا شديد اللهجة للصين

تايوان: رصد مروحية عسكرية صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة

وبات رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أكبر شخصية أميركية تلتقي برئيس لتايوان على الأراضي الأميركية منذ عام 1979 على الرغم من تهديد الصين بأعمال انتقامية.

وتوقفت تساي إنج وين في 29 مارس في نيويورك خلال زيارة لأميركا الوسطى، توقفت في نهايتها الأربعاء، في لوس أنجلوس حيث التقت مكارثي. وقال مكارثي في الشهر الماضي، إن لقائه معه تساي في كاليفورنيا لا يعني إلغاء زيارته إلى تايبيه.

عقوبات رمزية

وفي بكين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على مكتبة رونالد ريجان، وعقوبات على "معهد هدسون" في واشنطن، لتوفيرهما منصة لـ"الأنشطة الانفصالية" التايوانية.

وفرضت بكين كذلك عقوبات على المبعوثة التايوانية في الولايات المتحدة هسياو بي خيم، لتأييدها استقلال تايوان، ومنعت مدراء مركز "ذا بروسبيكت فاونديشن" و"مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين" من دخول البر الرئيسي، وهونج كونج، وماكاو، أو القيام بأي أعمال عبر مضيق تايوان.

 

واشنطن رئيس مجلس النواب مجلس النواب هونج كونج تايوان الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

موضوعات متعلقة

رئيسة تايوان توجه تحذيرا شديد اللهجة للصين

تايوان: رصد مروحية عسكرية صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة

ترشيحاتنا

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

نشرة الأخبار.. تراجع 1200 جنيه في أسعار الحديد.. والعثور على جثة سائق توك توك بالمحلة

محمد شاهين: نادين كانت بتنفجر من أقل حاجة في الهرشة السابعة

بنسبة 2.7%.. انكماش هائل في اقتصاد روسيا

الذكر بين ركعات التراويح .. هل مباح شرعا أم بدعة؟

يواصل استقراره.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب تلف الدماغ.. أطعمة احرص عليها للتخلص من سم الأمونيا في الدم

لها مزاياها الخاصة.. ​​دماغ المرأة أصغر من الرجل

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ