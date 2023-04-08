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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة في المجمعات الاستهلاكية.. أسعار اللحوم اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم اليوم، السبت 8 أبريل، بالأسواق ومحلات الجزارة، وذلك بعد ارتفاعات متتالية لاحقت اللحوم والكبدة خلال الشهور الماضية نتيجة نقص الأعلاف.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

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طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع المخفضة فى المنافذ الحكومية بالوادى الجديد

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أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 6 أبريل 2023


أسعار اللحوم اليوم  

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وأسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الجملي  

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحم المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.  

أسعار اللحوم المجمدة  

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بوزارة الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من  260 جنيهًا.  

وتبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

تبدأ أسعار اللحوم الطازجة السودانية بسعر 165 جنيها للكيلو، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية.

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