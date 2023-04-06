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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع المخفضة فى المنافذ الحكومية بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ الوحدات المحلية بالقرى والمراكز الإدارية بأسعار الجملة، ضمن خطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، في بيان له، اليوم الخميس، أنه جرى اليوم طرح خضر ولحوم طازجة بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدات المحلية القروية ورئاسة المراكز بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.

تكليف إبراهيم بركة بتسيير أعمال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد

 

وأضاف المحافظ، أن المنافذ المخفضة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين عليها، حيث تم تكليف الوحدات المحلية بالمراكز باستمرار طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تجهيز أكثر من 25 منفذ مخفض تضمنت تجهيز الوحدة المحلية لمركز الخارجة 3 منافذ بالمدينة لتوفير السلع وضبط الأسعار في مناطق (ميدان البساتين - الشعلة - بجوار الوحدة المحلية – منافذ القرى ) بينما في مركز الداخلة فى حي الزهور بموط ومنافذ الوحدات المحلية القروية على مستوى كافة مراكز المحافظة.

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