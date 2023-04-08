حبس تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصصوا بلاتجار في المخدرات بالقناطر ، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.



وكانت مديرية القليوبية قد تمكنت من القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين يقومون بالاتجار في المخدرات بانجو وهيروين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت الجهات التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.

وردت معلومات سرية للمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص اثنين منهم لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تزن 10 كيلوجرام وكمية من مخدر الهيروين تزن 2,500 كيلو جرام و3 هواتف محمولة وميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بالاتجار في المخدرات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 210 آلاف جنيه وتولت النيابة التحقيق.