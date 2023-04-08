من أجمل مشاهد رمضان.. حسن المستكاوي يعلق على حفل إفطار المطرية

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على الإفطار الجماعي لأهال المطرية، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر.

وكتب: “من أجمل مشاهد شهر رمضان الكريم الإفطار الجماعي في المطرية الحي الشعبي.

الإفطار كان علي مائدة بطول كيلو متر ومحاط بالزينة والبهجة والفرحة معبرا عن مصر العائلة الواحدة، عندنا أفكار إنسانية واجتماعية حلوة”.

في 15 رمضان كل عام، اعتاد أهالي منطقة عزبة حمادة بالمطرية في القاهرة، تنظيم إفطارا جماعيا في أجواء مبهجة هي الأكثر اختلافا.

مائدة إفطار "عزبة حمادة" بالمطرية ترصد حكاية أصالة، فطيلة 8 سنوات قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطار جماعي يجتذب أكثر من 1500 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي آخر في أي حي آخر.

وينطلق إفطار المطرية الجماعي في 15 رمضان كل عام، ويشارك في تجهيز الفطار سكان المنطقة ويتم توزيع الأدوار علي عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، ويشترك أيضا كبار السن في تجهيز هذا الفطار الكبير ويتم تمويل هذا الفطار من جميع سكان المنطقة ليخرج في افضل صوره له.