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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر باندا مكسيكية تواجه خطر الانقراض

صدى البلد

شين شين باندا مكسيكية تواجه خطر الانقراض،  وذلك بحسب تقرير لموقع “ناشونال جيوغرافيك”، والذي ذكر أن الباندا شين شين هي الأخيرة من نوعها في أمريكا اللاتينية، وواحدة من ثلاثة فقط في العالم.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أظهر أن  شين شين في الـ33 من عمرها، وأنها تجاوزت خمس سنوات من مطابقة العمر القياسي لباندا في الأسرة، ولكن حتى الآن لا توجد خطة لاستبدالها.

وأوضح أليخاندرو سيجارا، مصور فنزويلي، أنه في عام 2018 بعد عام واحد من انتقاله إلى مكسيكو سيتي، كان يزور حديقة حيوان تشابوه ليتيبيك؛ وكان يتجول في مساحة تبلغ 42 فدانا، وصدم لاكتشاف هذه الباندا المنسية.

ويعود تاريخ شجرة عائلة الباندا المكسيكية إلى عام 1974، عندما وهبت الصين هذا النوع من الباندا للمكسيك. 

واستضافت المكسيك في الـ 47 عاما الماضية 11 من حيوانات الباندا العملاقة، ولم يتبقَ الآن سوى شين شين.

الباندا عائلة المكسيك الصين أمريكا انقراض

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